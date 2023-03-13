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    سياسة


    ديوان رئاسة أذربيجان يدعو ممثلي أرمن قره باغ لعقد لقاء ثان

    ١٣.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]
    ديوان رئاسة أذربيجان يدعو ممثلي أرمن قره باغ لعقد لقاء ثان

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    يدعو ديوان رئاسة أذربيجان ممثلي أرمن قره باغ لعقد لقاء ثان من اجل مواصلة التواصل بشأن التكامل وكذلك بحث قضايا تنفيذ مشاريع بنية تحتية في قراباغ.

    ويقترح بتنظيم اللقاء في الأيام القريبة بمدينة باكو.

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