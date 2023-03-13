انطلاق زيارة عمل يقوم بها رئيس أذربيجان في ألمانيا

باكو، 13 مارس، أذرتاج وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 13 مارس اليوم في زيارة عمل. واصطف حرس الشرف في مطار برلين على شرف رئيس الدولة. وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف مسؤولون رسميون.

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