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    أخبار رسمية


    انطلاق زيارة عمل يقوم بها رئيس أذربيجان في ألمانيا

    ١٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في 13 مارس اليوم في زيارة عمل.

    واصطف حرس الشرف في مطار برلين على شرف رئيس الدولة.

    وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف مسؤولون رسميون.

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