تطهير مساحة 754 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 13 مارس، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 6-11 مارس 11 لغما مضادا للمشاة و37 لغما مضادا للدبابات و328 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 754 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.