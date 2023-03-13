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    البنك العالمي يعد استراتيجية جديدة حول أذربيجان

    ١٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:١٣]
    البنك العالمي يعد استراتيجية جديدة حول أذربيجان

    باكو، 13 مارس (أذرتاج)

    التقى رئيس البنك المركزي الاذربيجاني طالع كاظموف مع دومينك فاوره المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي الذي يمثل أذربيجان وكازاخستان وقيرغزيستان وبولندا وصربيا وطاجكستان وتركمانستان واوزبكستان وسويسرا.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول الدفاع عن مصالح وموقف أذربيجان في البنك العالمي ودعمها، واعمال مجموعة التمثيل في هذا المجال، وإعداد استراتيجية جديدة للبنك حول أذربيجان وتوسيع حقيبة المشاريع لها.

    كما نوقشت في اللقاء الوضع الحالي للتعاون بين البنك المركزي والبنك العالمي وآفاقه.

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