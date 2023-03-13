أوزبكستان تصدر 121 طن من الزبيب إلى أذربيجان في يناير

باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

صدرت أوزبكستان 121 طن من الزبيب إلى أذربيجان في شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأجنبية أن مؤشر الصادرات زاد بمقدار 464 طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. صدرت أوزبكستان 3.4 آلاف طن من الزبيب إلى كازاخستان و910 طن الى روسيا و511 طن الى الصين و454 طن الى الإمارات العربية المتحدة و386 طن الى تركيا و299 طن الى إيران و192 طن من الزبيب الى بيلاروس.