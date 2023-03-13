مساعد رئيس أذربيجان: توفير حقوق وأمن أرمن قره باغ سيتم بناء على دستور أذربيجان وقوانينها لا امتياز خاص للسكان الأرمن

باكو، 13 مارس (أذرتاج)

في تعليقه على التصريح الأخير الذي ادلى به سكرتير مجلس الامن في أرمينيا ارمين غريغوريان، قال حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في مقابلة لموقع "ريبورت" الاخباري الاذربيجاني، أن رئيس أذربيجان إلهام علييف أعرب عن حسن نيته عقب انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، ورغم الاحتلال الأرميني الذي دام 30 عاما ورغم التطهير العرقي والدمار الشامل، من خلال تقدمه بأجندة السلام على أساس الاعتراف المتبادل بين أرمينيا وأذربيجان بوحدة أراضي بعضهما بعضا وسيادتهما. وشدد الرئيس إلهام علييف مرارا على ان المحادثات حول اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، واتصالات مع السكان الأرمن القاطنين في منطقة قره باغ الأذربيجانية أمران مختلفان تماما عن بعضهما بعضا.

في هذا السياق، عرضت أذربيجان عام 2022 الى أرمينيا المبادئ الخمسة المعروفة التي تتركز على الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي والسيادة والتي ستشكل أساس معاهدة سلام. لقد أعلنت أذربيجان وأرمينيا، في اجتماعي براغ وسوتشي في أكتوبر عام 2022، اعترافهما المتبادل بوحدة أراضي بعضهما بعضا وسيادتهما على أساس بيان آلماتي الصادر عن عام 1991. بموجب آلماتي، تعترف البلدان الحديثة الاستقلال من تبعية الاتحاد السوفييتي بحدودها التي كانت موجودة قبل الاستقلال. هذا واعترفت أرمينيا بسيادة أذربيجان على قره باغ وفقا لوثيقتي براغ وسوتشي.

كنا نتوقع توقيع معاهدة سلام حتى نهاية عام 2022. بالمناسبة نوقشت هذه المسألة في اجتماع واشنطن أيضا في سبتمبر. لكننا لم نتوصل اليها موقف أرمينيا غير البناء.

كانت أرمينيا تسعى منذ البداية الى إدراج مسألة قره باغ في اتفاقية سلام قادمة. لكن أذربيجان ترفض هذا الموقف.

إن مسألة الحقوق الفردية للسكان الأرمن القاطنين في قره باغ (او قراباغ، كاراباخ) وأمنهم شأن داخلي لأذربيجان ولن تناقش أذربيجان أية مسألة مرتبطة بسيادتها مع الطرف الثالث، بما فيه جمهورية هاياستان (أرمينيا). وتمت تسوية نزاع قره باغ نهائيا. قره باغ ارض لأذربيجان. أما مسألة قره باغ بالنسبة لأذربيجان فإنها أصبحت خارج الأجندة الدولية. من غير المصادفة ان الوثائق الصادرة عن اجتماعات بروكسل وموسكو وبراغ وسوتشي لا تتضمن أي استناد الى اسم قره باغ.

سيتم توفير الحقوق الفردية للسكان الأرمن القاطنين في قره باغ وامنهم بنا على دستور أذربيجان وقوانينها. لا يقضى بمنح أي امتياز خاص للسكان الأرمن. كما قلت، إن هذه المسألة لا تمت الى أرمينيا والأطراف الأخرى بأي صلة.

نوقشت مسألة ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن القاطنين في قره باغ في إطار دستور أذربيجان بالذات سواء كان في محادثات بروكسل أو في اجتماع واشنطن المنعقد في سبتمبر العام الماضي.

يُرفض الحديث عن انشاء أي آلية دولية لمناقشة حقوق وامن السكان الأرمن القاطنين في قره باغ ولم نوافق هذا ابدا. ان ادعاءات أرمينيا بهذا الشأن غير منطقية تماما وتهدف الى إثارة توتر.

إن الموقف العادل لأذربيجان بشأن السيادة موقف معترف به دوليا.