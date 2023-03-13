رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي الرئيس الألباني

باكو، 13 مارس، (أذرتاج)

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم في 13 مارس مع رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، على هامش زيارته الى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين تطرقا في الاجتماع إلى أهمية النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي. وأشيد بمشاركة رئيس ألبانيا في جلسة نقاش مكرسة للذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف.

خلال المحادثة، شدد الطرفان على الأهمية التاريخية لزيارة الرئيس إلهام علييف إلى ألبانيا في نوفمبر العام الماضي من حيث تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعربا عن ارتياحهما للتطور الناجح للتعاون بين أذربيجان وألبانيا في العديد من المجالات وناقشا آفاق العلاقات في التجارة والاقتصاد وتشجيع الاستثمار والطاقة والزراعة والإنسانية وغيرها.