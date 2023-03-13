لقاء بين رئيس أذربيجان ورجال اعمال ألمانيا في برلين (محدث)
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٩]
باكو، 13 مارس (أذرتاج)
جرى لقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بين رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في 13 مارس في برلين.
أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني ألقى كلمة في الحفل.
اجري في اللقاء تبادل الآراء حول التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والنقل والطاقة والزراعة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها.
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