بحث آفاق الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الجورجية في تبليسي

تبليسي، 13 مارس، (أذرتاج)

عقدت مائدة مستديرة في موضوع "آفاق الشراكة الاستراتيجية الجورجية الأذربيجانية في سياق دينامكيات العمليات الإقليمية والعالمية" في 13 مارس بتبليسي.

أفادت وكالة أذرتاج أن موظفي سفارة أذربيجان ونواب البرلمان الجورجي وعلماء وسياسيون ورؤساء مؤسسات إعلامية رائدة شاركوا في الحدث الذي نظمته المؤسسة الجورجية الأذربيجانية ودعمته السفارة الأذربيجانية في جورجيا.

قال رئيس الصندوق العالم السياسي سيمون كوبادزي إن الهدف الرئيسي للحدث هو مراجعة آفاق الشراكة الاستراتيجية الجورجية الأذربيجانية ومشاريع الطاقة والنقل الإقليمية ومناقشة أهمية ممرات النقل الجديدة على خلفية العمليات السياسية المتغيرة في العالم وفي المنطقة.

تحدث مستشار سفارة أذربيجان في جورجيا ألدار بيراموف عن العمليات الجارية في العالم والمنطقة، مشيرا إلى أهمية الحدث. وقال إن مثل هذه الفعاليات تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتشكل مثالا للآخرين.

بعد ذلك، تحدث نواب البرلمان الجورجي غوتشا كاردافا وتيونا أكوبارديا وجيروي فاشادزي وبروفسور جامعة تبليسي الحكومية نيكولاي جافاخيشفيلي ومدير بوابة "apsny.ge" الإلكترونية قوجا جفارامويا وآخرون وتبادلوا وجهات نظرهم حول العمليات الجارية في المنطقة.

كما تم التطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية والأنشطة الأرمينية التخريبية والموقف غير الثابت لإيران.