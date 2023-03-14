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    الرئيس إلهام علييف: لدينا خطة لتحويل ناخجيوان إلى منطقة طاقة خضراء

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: لدينا خطة لتحويل ناخجيوان إلى منطقة طاقة خضراء

    باكو، 14 مارس (أذرتاج)

    "لدينا خطة لتحويل ناخجيوان هي الأخرى إلى منطقة طاقة خضراء، الى جانب قره باغ وزنكازور الشرقية. قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في اجتماع مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين، إن هناك إمكانات كبيرة لبناء محطة للطاقة الكهرومائية في ناخجيوان.

    وأضاف الرئيس: "قد نتخذ قريبا بعض الخطوات لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات. في الوقت نفسه، فإن محطات الطاقة التقليدية هي الأخرى مناسبة لناخجيوان لأن ناخجيوان لديها إمكانات تصدير كبيرة." وأشار رئيس الدولة إلى أنها تقع على حدود تركيا وإيران، وفي كلا البلدين هناك طلب متزايد على الطاقة الكهربائية.

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