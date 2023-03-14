رئيس اذربيجان: ننشئ حاليا إمكانيات نقل لازمة لتصدير احجام من الطاقة
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٤٠]
باكو، 14 مارس (أذرتاج)
تبلغ امكانيات مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أذربيجان حوالي 200 جيجاوات. ولا نقتصر باستمرار جذب استثمارات اجنبية، بل نخلق إمكانيات نقل لازمة لتصدير احجام تلك الطاقة.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.
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