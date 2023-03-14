  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس اذربيجان: ننشئ حاليا إمكانيات نقل لازمة لتصدير احجام من الطاقة

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٤٠]
    رئيس اذربيجان: ننشئ حاليا إمكانيات نقل لازمة لتصدير احجام من الطاقة

    باكو، 14 مارس (أذرتاج)

    تبلغ امكانيات مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أذربيجان حوالي 200 جيجاوات. ولا نقتصر باستمرار جذب استثمارات اجنبية، بل نخلق إمكانيات نقل لازمة لتصدير احجام تلك الطاقة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
    18 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
    9 سيارات خاصة بالصليب الأحمر تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف: أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٠]
    الرئيس الأذربيجاني: مزاعم أرمينيا بشأن حصار طريق لاتشين لا أساس لها