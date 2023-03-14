مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر ولاتشين وداشكسن وخوجالي تتعرض لإطلاق النار الأرميني

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني لإطلاق النار 19 مرة من مساء يوم 13 مارس حتى صباح يوم 14 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في محافظة إستيسو وقرى جونشلي ويوخاري شورجا وقارائيمان لمحافظة باساركيتشار ومحافظة قونشلي وقرية قاراشن لمحافظة جوروس أطلقت النار باستخدام الأسلحة المختلفة على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قريتي إستيسو ومولا بايراملي لمحافظة كلبجر وقرية جاغازور لمحافظة لاتشين وقريتي آستاف وطازه كند لمحافظة داشكسن.

كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظة خوجالي لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذه الاتجاهات.