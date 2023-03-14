رئيس أذربيجان: والأراضي التي توازي مساحتها مساحة لبنان، مُدَمَّرة بالكامل حاليا

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

فيما يتعلق بخططنا المستقبلية فيخطط تنفيذ أعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة من الاحتلال في قره باغ وزنكزور الشرقية اللتين بقيتا تحت الاحتلال لمدة نحو 30 عاما. والأراضي (الأذربيجانية)، التي توازي مساحتها مساحة لبنان، مُدَمَّرة بالكامل حاليا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.

قال الرئيس الأذربيجاني: "قد أطلقنا برنامج "العودة الكبرى" الحكومي. قد جهزنا البرنامج ونفذنا اول مشروعه التجريبي. خلال سنة ونصف بعد انتهاء الحرب، عاد أكثر من 400 نازح الى ديارهم للعيش فيها. نخطط إعادة مئات آلاف النازحين الى ديارهم ومواطنهم. حيث ان الاحتلال الأرميني لقد شرد مليون شخص من أبناء شعبنا وجعلهم نازحين ولاجئين."