الرئيس: نقل الكهرباء من أهم المسائل
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:١٠]
باكو، 14 مارس، (أذرتاج)
يعتبر نقل طاقة الكهرباء من أهم المسائل. لأن قدرتنا التصديرية اليوم محدودة بأحجام النقل.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.
قال رئيس الدولة: "أتذكر أن هناك قدرة نقل قصوى تبلغ 1000 أو 1500 ميغاواط عبر جورجيا وتركيا. هذه الكميات في كلا البلدين - جورجيا وتركيا في الحد الأقصى، مشددا على ضرورة تخصيص استثمارات إضافية في هذين البلدين لزيادة احجام النقل.
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