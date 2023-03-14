الرئيس إلهام علييف: تنفيذ برنامج "العودة الكبرى" سيتطلب أموالا كثيرة

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

سيتطلب تنفيذ برنامج "العودة الكبرى" أموالا كثيرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.

قال رئيس الدولة : "نخطط في تنفيذ المشروع على أساس المعايير الحديثة والجديدة تماما. لقد أعلنّا بالفعل منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية منطقتين للطاقة الخضراء. سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة هناك فقط. لم تلب هذه المصادر احتياجات الناس والصناعة في تلك الأماكن فقط، فحسب بل سيستخدم لجزء آخر من البلاد أيضا".