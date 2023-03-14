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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وألمانيا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]

    برلين، 14 مارس، (اذرتاج)

    عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك - فالتر شتاينماير اجتماعا على انفراد في برلين يوم 14 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الالماني فرانك - فالتر شتاينماير استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    ثم التقطت صورة جماعية.

    كتب الرئيس إلهام علييف كلمات صادقة في "كتاب ضيوف الشرف".

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