لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وألمانيا

برلين، 14 مارس، (اذرتاج) عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك - فالتر شتاينماير اجتماعا على انفراد في برلين يوم 14 مارس. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الالماني فرانك - فالتر شتاينماير استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف. ثم التقطت صورة جماعية. كتب الرئيس إلهام علييف كلمات صادقة في "كتاب ضيوف الشرف".

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