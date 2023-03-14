بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
AzerTAg.az
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥١]
برلين، 14 مارس، (اذرتاج)
بدأ لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك - فالتر شتاينماير في برلين يوم 14 مارس.
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