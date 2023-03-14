  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎١]

    برلين، 14 مارس، (اذرتاج)

    بدأ لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك - فالتر شتاينماير في برلين يوم 14 مارس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:١١]
    اختتام زيارة عمل قام بها الرئيس إلهام علييف إلى ألمانيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]
    مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣١]
    لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]
    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا