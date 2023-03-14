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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

    أورو EUR 1 1.7999

    دولار أسترالي AUD 1 1.1437

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3268

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922

    كرون دنماركي DKK 1 0.2418

    لاري جورجي GEL 1 0.6481

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2514

    دينار الكويت KWD 1 5.5361

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0925

    جنيه مصري EGP 1 0.0555

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

    كرون النرويج NOK 1 0.1641

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3817

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0228

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2603

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1653

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.09

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0462

    كرون التشيك CZK 1 0.0761

    يوان الصين CNY 1 0.245

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0478

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644

    كرون السويد SEK 1 0.1633

    فرنك سويسرا CHF 1 1.815

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1285

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2474

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2042

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم