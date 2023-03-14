ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر يناير – فبراير من العام الحالي في البلد 19 مليارا و812.5 مليون مانات أو ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي انخفضت بنسبة 3.6 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة.

شكلت الصناعة 50.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و8.9 في المائة من التجارة وإصلاح المركبات و5.3 في المائة من النقل والتخزين و2.5 في المائة من الزراعة والغابات وصيد الأسماك و3.8 في المائة البناء و1.8 في المائة من الإقامة السياحية والمطاعم العامة و1.5 في المائة من مجالات المعلومات والاتصالات و16.9 في المائة من القطاعات الأخرى وصافي الضرائب على المنتجات والواردات 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد من السكان يساوي 19 ألفا و55.6 مانات.