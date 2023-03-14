تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 14 مارس، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم في 14 مارس اليوم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان شارع عاف محرموف أرقام 33 و33ب و35 بحي نسيمي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها أكثر من ألف نسمة.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرست 100 شجرة و300 زهرة موسمية وتشجير المحيط وأقيمت عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط.