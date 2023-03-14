لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني

برلين، 14 مارس، (اذرتاج) بدأ لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس في برلين يوم 14 مارس. أفادت وكالة اذرتاج ان المستشار الألماني أولاف شولتس استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

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