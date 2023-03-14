  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣١]

    برلين، 14 مارس، (اذرتاج)

    بدأ لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس في برلين يوم 14 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المستشار الألماني أولاف شولتس استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:١١]
    اختتام زيارة عمل قام بها الرئيس إلهام علييف إلى ألمانيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]
    مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎١]
    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]
    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
    لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني