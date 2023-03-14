باكو تستضيف المهرجان الدولي Baku Open 2023 للشطرنج

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

ستستضيف باكو المهرجان الدولي Baku Open 2023 للشطرنج، برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الاذربيجاني للشطرنج.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ان المهرجان مكرس للذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف. سينظم المهرجان في Baku Crystal Hall في 12-4 مايو.

سيتنافس اللاعبون في المهرجان في 3 مجموعات (أ، ب، ج) وفق التصميم الدولي للاعبين في 9 جولات في النظام السويسري.

الحجم الإجمالي للجائزة 55 ألف دولار امريكي. واللاعب الفائز في مجموعة أ سيحصل على 12 ألف دولار امريكي والكأس الخاص. أما الفائزون في كل فئات عمرية في مجموعة "ج" فسيتم ابتعاثهم الى البطولة الأوروبي بين الناشئين في رومانيا.