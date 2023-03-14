ارتفاع حجم الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز بمقدار 2.5 مرة

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

تم تخصيص 1091.7 مليون مانات لرأس المال الثابت أو بزيادة 61.2 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2022. وانخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بنسبة 8.8 في المائة في حين زاد حجم الأموال الموجهة للقطاع غير النفطي والغاز بمقدار 2.5 مرة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن 506.2 مليون مانات أو 46.4 في المائة من الأموال المستخدمة تم تخصيصها لمناطق الإنتاج و529 مليون مانات (48.4 في المائة) لمناطق الخدمة و56.5 مليون مانات (5.2 في المائة) وتم إنفاقها على بناء منازل سكنية. وشكلت الأموال المحلية 812.1 مليون مانات أو 74.4 في المائة من الأموال الموجهة لرأس المال الثابت.