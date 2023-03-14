رئيس تحليل العلاقات الدولية: أذربيجان هي الأخرى ضحية كراهية الإسلام

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف إن أذربيجان هي الأخرى ضحية كراهية الإسلام وخلال فترة اعتداء أرمينيا الحربية ضد البلد وللأسف تعاني أذربيجان من الموقف المنحاز في الوقت الحاضر والصراع لا يحمل طابعا دينيا ولكنه للأسف الشديد تحاول صحافة الغرب تقديم الصراع كصراع ديني.

وأضاف شفيعيف أني يجب أن أشير فيما يخص بمسائل سلامة الأراضي للبلاد وتقرير المصير للشعوب وفقا بالقانون الدولي إلى أن الموقف من أذربيجان في أوروبا مختلف تماما من موقف أوروبا من الصراعات الخاصة بكل من جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا.