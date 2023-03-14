ممثل اذربيجاني عضوا في لجنة النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

انعقد الاجتماع الـ34 للجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واجتماع الجمعية العمومية غير العادية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وبحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء.

واعتمد الاجتماع، تعيين عضو مجلس الإدارة الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر أيمن المجالي أميناً عاماً للاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة، وأقر آلية اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي 2025م، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية.

وصادقت الجمعية على التقارير المالية والإدارية للاتحاد، وتعديلات النظام الأساسي، وتحديد مدينة الرياض لاستضافة الجمعية العمومية الـ12 للاتحاد التي ستعقد في شهر أغسطس المقبل.

وكرمت الجمعية، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اللواء أحمد محمد فولي -رحمه الله- نظير خدمته الرياضية في الاتحاد على مدى 22 عاماً، والأمين العام السابق للاتحاد لمدة 20 عاماً الدكتور محمد بن صالح قزدر، والأمين العام السابق للاتحاد لمدة 6 أعوام محمد بن صالح القرناس.

انتخبت السيدة كونول نورلايفا العضوة في مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي عضوة في لجنة التفتيش والمراقبة التي تأسست لتحديد مستوى استعداد البلدان الأعضاء المرشحة لاستضافة النسخة التالية لألعاب التضامن الإسلامي. التقت كونول نورلايفا مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

كما حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية جنكيز حسينزاده والأمين العام آذر علييف.