الرئيس: الأسعار المحلية للكهرباء في أذربيجان ملائمة للمستثمرين الأجانب

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

تعتبر أسعار الكهرباء المحلية الحالية في أذربيجان مربحة للمستثمرين الأجانب. وإلا فلا يستثمرون.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع رؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين في 13 مارس.

أشار الرئيس إلهام علييف إلى انه يتم حاليا تنفيذ مشروعين مع شركتي "مصدر" و"أكوا باور" وأكد أن "هاتين شركتين عالميتين للطاقة تستثمران بكثافة في الطاقة المتجددة. يجري تنفيذ هذين العقدين. حجمهما الإجمالي 470 ميغاواط. بالإضافة إلى ذلك، نأمل انعقاد حفل وضع حجر الأساس للمشروع مع شركة بريتيش بتروليوم قريبا. سيبلغ حجمه 240 ميغاواط. وتعتقد شركات الطاقة الرئيسية الثلاث أن الأسعار والقواعد التنظيمية وبيئة الأعمال في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان مواتية. وإلا فلا يستثمرون أموالهم".