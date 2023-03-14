  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]

    برلين، 14 مارس، (اذرتاج)

    عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم 14 مارس.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:١١]
    اختتام زيارة عمل قام بها الرئيس إلهام علييف إلى ألمانيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣١]
    لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎١]
    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٦]
    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وألمانيا
    مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني