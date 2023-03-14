مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الاذربيجاني والمستشار الألماني

برلين، 14 مارس، (اذرتاج) عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم 14 مارس.

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