رئيس الأركان العامة الاذربيجاني يلتقي وفد القيادة الأمريكية في أوروبا

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

التقى الجنرال كريم ولييف النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني اليوم مع الجنرال إدوارد فوغا وفد برئاسة نائب المدير في القيادة الأمريكية في أوروبا في شئون الشراكة والأمن وفرص السياسة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الضيوف أحيوا ذكرى أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

رحب رئيس الأركان العامة الاذربيجاني بالوفد وأطلعهم على الإصلاحات الجارية في الجيش الأذربيجاني بقيادة رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والاعمال المنجزة في الأراضي المحررة والوضع الحالي في الحدود الغير المرسمة بين أذربيجان وأرمينيا والوضع في منطقة قره باغ الاقتصادية.

في الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في مختلف اتجاهات التعاون الثنائي، بما في ذلك الوضع الحالي للعلاقات المتبادلة بين الحرس الوطني لولاية أوكلاهوما والجيش الأذربيجاني.

أعرب الجنرال إدوارد فوغا عن امتنانه لمساهمة جنود الجيش الأذربيجاني في مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية في أفغانستان ولفت الانتباه إلى أهمية تطوير التعاون القائم.

في النهاية، تم تبادل وجهات النظر التفصيلية حول آفاق التعاون العسكري وقضايا الأمن الإقليمي بين أذربيجان والولايات المتحدة.