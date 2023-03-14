  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الأركان العامة الاذربيجاني يلتقي وفد القيادة الأمريكية في أوروبا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٣]
    رئيس الأركان العامة الاذربيجاني يلتقي وفد القيادة الأمريكية في أوروبا

    باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

    التقى الجنرال كريم ولييف النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الاذربيجاني اليوم مع الجنرال إدوارد فوغا وفد برئاسة نائب المدير في القيادة الأمريكية في أوروبا في شئون الشراكة والأمن وفرص السياسة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الضيوف أحيوا ذكرى أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

    رحب رئيس الأركان العامة الاذربيجاني بالوفد وأطلعهم على الإصلاحات الجارية في الجيش الأذربيجاني بقيادة رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والاعمال المنجزة في الأراضي المحررة والوضع الحالي في الحدود الغير المرسمة بين أذربيجان وأرمينيا والوضع في منطقة قره باغ الاقتصادية.

    في الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في مختلف اتجاهات التعاون الثنائي، بما في ذلك الوضع الحالي للعلاقات المتبادلة بين الحرس الوطني لولاية أوكلاهوما والجيش الأذربيجاني.

    أعرب الجنرال إدوارد فوغا عن امتنانه لمساهمة جنود الجيش الأذربيجاني في مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية في أفغانستان ولفت الانتباه إلى أهمية تطوير التعاون القائم.

    في النهاية، تم تبادل وجهات النظر التفصيلية حول آفاق التعاون العسكري وقضايا الأمن الإقليمي بين أذربيجان والولايات المتحدة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٦]
    مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر ولاتشين وداشكسن وخوجالي تتعرض لإطلاق النار الأرميني
    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:١٨]
    وزير الدفاع: جيش أذربيجان سيتخذ خطوات لازمة لمنع جميع الاستفزازات
    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٥‎]
    وفد الناتو يتفقد قاعدة عسكرية في أذربيجان
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
    التعاون العسكري بين أذربيجان والناتو يكسب أهمية خاصة في إطار الإمكانيات العملياتية