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    أذربيجان: 65 حالة إصابة بكورونا في 14 مارس

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٥‎]
    أذربيجان: 65 حالة إصابة بكورونا في 14 مارس

    باكو، 14 مارس، (اذرتاج)

    سجلت 65 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و48 حالة تعافي دون تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 14 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و11 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و638 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و147 مريض منهم ويستمر علاج 226 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1558 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و543 ألف و617 فحص طبي.

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