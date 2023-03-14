انطلاق دورة الإيسيسكو التدريبية لبناء قدرات العاملين في مجال حماية البيئة بإندونيسيا

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

انطلقت اليوم الثلاثاء (14 مارس 2023) الدورة التدريبية حول إيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة تداعياتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وتأهيل المجتمعات المحلية، التي يعقدها قطاع العلوم والتقنية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، وجمعية الإنسان والمحيط الحيوي في إندونيسيا، لفائدة أكثر من 200 عامل في مجال حماية البيئة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، حضوريا في مدينة سيمارانج بإندونيسيا وعبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض الدكتور فؤاد العيني، مدير برامج في قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، جهود المنظمة في دعم سياسات دولها الأعضاء المتعلقة بحماية البيئة، مؤكدا أهمية بناء قدرات العاملين بالمجال، لتعزيز آليات مواجهة الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية وسبل التكيف معها.

وتشمل الدورة التدريبية معرضا للمنتجات المحلية لفائدة الشباب والنساء، لتشجيع جهود تطوير مشاريع قادرة على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إلى جانب زرع 200 شجرة بمنتزه جبل ميربابو الوطني بإندونيسيا.