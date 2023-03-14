أذربيجان: تطعيم 480 جرعة من لقاح كورونا في 14 مارس

باكو، 14 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 480 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 188 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و58 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 197 شخص الجرعة الثالثة و37 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و951 الف و923 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و405 ألف و257 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و551 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و315 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و800 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.