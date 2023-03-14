المدير التنفيذي لمركز التعددية الثقافية: قضايا العنصرية والتمييز وكراهية الإسلام ومعاداة السامية كانت مصدر قلق أذربيجان دوما

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف إن أذربيجان هي الأخرى في صفوف البلدان المتعرضة لكراهية الإسلام حيث إن مساجدنا أحرقت وهدمت جراء عدوان أرمينيا الحربية وتعرض السكان والأهالي للتعذيب بسبب كونهم مسلمين وأتراكا.

وشدد حسنوف على أن العنصرية والتمييز وكراهية الإسلام ومعاداة السامية كانت مصدر قلق أذربيجان دومًا مفيدا أن المؤتمر الدولي المنعقد على المستوى العلمي يلقى اهتمامًا كبيرا من جانب علماء العالم لأن أذربيجان من البلدان النادرة التي تنظم مؤتمرا في الذكرى السنوية الأولى ليوم مكافحة كراهية الإسلام المؤسس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول المدير التنفيذي أهمية المؤتمر مفيدا أن مثل هذه الفعاليات تلعب فيما بعدُ دورا موصيا في اتخاذ قرارات من قبل الأمم المتحدة وتناقش مواضيع علمية ملموسة وتحرر خرائط طريق وتلك احدى العوامل المهمة جدا.