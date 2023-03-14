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    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا لم تنفذ تعهداتها بشأن فتح ممر زنكزور

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا لم تنفذ تعهداتها بشأن فتح ممر زنكزور

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء موسع منعقد مع رئيس ألمانيا فرانك والتر شتاينماير إن أرمينيا لم تنفذ تعهداتها بشأن فتح ممر زنكزور وفقا للبيان الثلاثي.

    وقدم رئيس الدولة معلومات حول اقتراحه بإنشاء نقطة حدودية أذربيجانية عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مشددا على أن بدء نشاط ممر زنكزور يتيح فرصة تشكل ممر نقل جديد للمنطقة.

    وابلغ الرئيس علييف أن أذربيجان تواصل بسرعة في الوقت الحاضر تنفيذ الأعمال الرامية إلى إنشاء خطوط سكك حديدية وطرق برية في أراضيها.

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