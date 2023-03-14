الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تؤيد بجدول أعمال بروكسل للسلام

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء موسع منعقد مع رئيس ألمانيا فرانك والتر شتاينماير إن أذربيجان تؤيد بعملية توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا وبعثة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وجدول أعمال بروكسل للسلام واللقاءات المنعقدة خلالها والبيانات المتخذة جراءها هي التي حددت فيها منصة لجدول أعمال السلام ولمعاهدة سلام.

وأشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان هي التي بادرت بشأن توقيع معاهدة سلام تحتوي على المبادئ الخمسة وان معاهدة سلام بين البلدين من الممكن أن يوقع عليها على أساس هذه المبادئ.

وأوضح الرئيس علييف أن أذربيجان تتخذ موقفين وهما توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا وتحقيق حوار مع السكان الأرمن لقراباغ الأذربيجانية.