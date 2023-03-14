الرئيس الأذربيجاني: مزاعم أرمينيا بشأن حصار طريق لاتشين لا أساس لها

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء موسع منعقد مع رئيس ألمانيا فرانك والتر شتاينماير إن مزاعم أرمينيا بشأن حصار طريق لاتشين لا أساس لها على الإطلاق بحيث إن الحركة على طول الطريق مفتوحة ومما يدل على ذلك مرور أكثر من 4 آلاف مركبة خاصة بقوات حفظ السلام الروسية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ونقل أكثر من 150 شخص محتاج إلى الإسعاف والمعاينة الطبية منذ 12 ديسمبر.

واكد رئيس الدولة على أن وجود قوات أرمينيا المسلحة على أراضي أذربيجان التي تنشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية واستغلال طريق لاتشين للأغراض الحربية ولنقل الشحن العسكري من القضايا التي تثير قلقا لدى أذربيجان.