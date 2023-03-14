  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف: أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مؤتمر صحفي مشترك منعقد مع مستشار ألمانيا اولاف شولتس في 14 مارس في برلين إننا تقدمنا بالسلام إلى أرمينيا واقترحنا بمعاهدة سلام على أساس المبادئ الخمسة وقد حان حين السلام.

    وأضاف الرئيس علييف أنني أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام لكي تحل على جنوب القوقاز فترة السلام والتعاون في نهاية المطاف.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
    18 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
    9 سيارات خاصة بالصليب الأحمر تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٠]
    الرئيس الأذربيجاني: مزاعم أرمينيا بشأن حصار طريق لاتشين لا أساس لها
    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:١٣]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تؤيد بجدول أعمال بروكسل للسلام