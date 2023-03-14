الرئيس إلهام علييف: أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام

باكو، 14 مارس، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مؤتمر صحفي مشترك منعقد مع مستشار ألمانيا اولاف شولتس في 14 مارس في برلين إننا تقدمنا بالسلام إلى أرمينيا واقترحنا بمعاهدة سلام على أساس المبادئ الخمسة وقد حان حين السلام.

وأضاف الرئيس علييف أنني أتمنى ألا تفوت أرمينيا فرصة سلام لكي تحل على جنوب القوقاز فترة السلام والتعاون في نهاية المطاف.