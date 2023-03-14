اختتام زيارة عمل قام بها الرئيس إلهام علييف إلى ألمانيا

باكو، 14 مارس، أذرتاج اختتمت في 14 مارس زيارة عمل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني بمطار براندنبورغ في برلين مسؤولون رسميون.

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