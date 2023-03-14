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    أخبار رسمية


    اختتام زيارة عمل قام بها الرئيس إلهام علييف إلى ألمانيا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:١١]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    اختتمت في 14 مارس زيارة عمل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

    وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني بمطار براندنبورغ في برلين مسؤولون رسميون.

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