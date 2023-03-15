البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086
أورو EUR 1 1.7999
دولار أسترالي AUD 1 1.1437
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3268
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0922
كرون دنماركي DKK 1 0.2418
لاري جورجي GEL 1 0.6481
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2514
دينار الكويت KWD 1 5.5361
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3791
بيسو المكسيك MXN 1 0.0925
جنيه مصري EGP 1 0.0555
لاي مولدوفا MDL 1 0.0902
كرون النرويج NOK 1 0.1641
زلوتي بولندا PLN 1 0.3817
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0228
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2547
دولار سنغافورة SGD 1 1.2603
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1653
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.09
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0462
كرون التشيك CZK 1 0.0761
يوان الصين CNY 1 0.245
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0478
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4644
كرون السويد SEK 1 0.1633
فرنك سويسرا CHF 1 1.815
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1285
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2474
بيسو تشيلي CLP 100 0.2042
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك