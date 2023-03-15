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    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي في "كراهية الإسلام كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود" في عاصمة أذربيجان

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٦]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    انطلقت بعاصمة أذربيجان باكو اليوم مؤتمر دولي في موضوع "كراهية الإسلام كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود" بتنظيم مشترك من قبل مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومركز تحليل العلاقات الدولية ومندى الحوار بين الأديان لمجموعة العشرين تكريسا للذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس كاليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام.

    ويهتم المؤتمر بإنشاء منصة أكاديمية من اجل مناقشة النزعات المقلقة التي تستهدف المسلمين والبلاد التي غالبية سكانها المسلمون على المستويات الدولية والقومية خاصة المواقف المختلفة من مكافحة كراهية الإسلام ومظاهر كراهية الإسلام لدى عدد من البلدان الأوروبية ومواضيع كراهية الإسلام في الصحافة العالمية.

    وتنظم على هاشم المؤتمر حلقات نقاش في مواضيع أهمية المواقف المتقاطعة في مكافحة كراهية الإسلام وفي آفاق جديدة والتشريع الأوروبي والعالمي الخاص بكراهية الإسلام وكراهية الإسلام في فرنسا ونظريات المؤامرة حول المسلمين لدى الثقافات الغربية والاستعمارية والإمبريالية الجديدة وكراهية الإسلام والتعاون في مكافحة كراهية الإسلام ودور المنظمات الدولية وإنشاء مجتمعات متناغمة بترويج التنوع الديني والاحترام بالأديان وغيرها.

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