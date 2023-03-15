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    فريد شفييف: هناك تحيز ثقافي وسياسي ضد المسلمين

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٢]
    فريد شفييف: هناك تحيز ثقافي وسياسي ضد المسلمين

    باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

    يستمر الموقف المتحيز ثقافيا وسياسيا ضد المسلمين. من وجهة النظر هذه، على الرغم من عدم وجود جانب ديني في الصراع في الصراع الأرمني الأذربيجاني فقد ابتكر الأرمن رواياتهم الدينية الخاصة وأقدموا على تنفيذ مزاعمهم على أراضي أذربيجان. تعرضت أذربيجان لعدوان أرمينيا خلال 30 عاما. نرى ان المسلمين في العزلة على مر التاريخ.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف في المؤتمر الدولي حول "الإسلاموفوبيا كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: التحديات العالمية والعابرة للحدود الجديدة" الذي يعقد في باكو.

    قال فريد شفييف: "لمفهوم الإسلاموفوبيا تأثير خطير على أمن الدول وسلامة أراضيها واقتصادها ومحتواها الاجتماعي. الإسلاموفوبيا موجودة في سياقات مختلفة من حيث عواقبها".

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