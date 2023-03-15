أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني

باكو، 15 مارس، (اذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الأذربيجاني لإطلاق النار من الساعة 00:10 الى الساعة 02:30 في 15 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في قريتي عزيزلي وقارائيمان لمحافظة باساركيتشار أطلقت النار باستخدام الأسلحة المختلفة على موقع الجيش الاذربيجاني قرية يوخاري أيريم لمحافظة كلبجر وقرية آستاف لمحافظة داشكسن.

كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظتي خوجالي وخوجاوند لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذه الاتجاهات.