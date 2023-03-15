أكمل الدين إحسان اوغلو: من الواجب للغاية قبول الجميع مفهوم التعددية الثقافية

باكو، 15 مارس، أذرتاج

قال الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي اكمل الدين إحسان اوغلو في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في موضوع "كراهية الإسلام كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود" المنظم مشتركا من قبل مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ومركز تحليل العلاقات الدولية ومندى الحوار بين الأديان لمجموعة العشرين تكريسا للذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس كاليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام إن دين الإسلام ليس مستغربا بالنسبة للغرب بحيث إن عدد المسلمين في أوروبا يحصى ملايين وقد أتى المسلمون المحليون إلى بلدان أوروبا قبل القرون ولم يضع المسلمون نصب أعينهم هدف تغيير المجتمعات الغربية.

وأضاف إحسان اوغلو أننا يجب أن نجعل الجميع أن يقبلوا مفهوم التعددية الثقافية ومن الواجب للغاية قبول هذه القضية. وعلينا أن نسعى دائما إلى الانتقاد الذاتي. ويجب أن يكون خطابنا دقيقا وصحيحا. وتدل النزاعات على أن السلام يمكن تدميره بسهولة جدا. ويلزمنا هنا بناء ثقة متبادلة ويرغب المسلمون هم الآخرون في حقبة سلام جديدة.