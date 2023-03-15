البرلمانيون الداغستانيون يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

قام رئيس المجلس الوطني لجمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية زاور اسكندرووف والوفد المرافق له اليوم بزيارة إلى المقابر الفخرية ومقابر الشهداء.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد الداغستاني زار ضريح الزعيم القومي حيدر علييف ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

ثم وضع الوفد باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة.

زار الوفد مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.