كول دورهام: يجب علينا زيادة نشاطنا للحد من الاستقطاب

باكو 15 مارس، (أذرتاج)

لا تزال ظاهرة الإسلاموفوبيا قائمة في عالم اليوم. هناك جوانب اقتصادية لمنتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان. ولكن، بالنظر إلى تاريخ السنوات العشر الماضية، نرى أن مجموعة العشرين قد كثفت أنشطتها. هناك عدد من الاتجاهات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدين. الإسلاموفوبيا قضية يجب مناقشتها وحلها.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان كول دورهام في المؤتمر الدولي حول "الإسلاموفوبيا كشكل محدد من أشكال العنصرية والتمييز: تحديات عالمية وعابرة للحدود" الذي يعقد في باكو.

وشدد كول دورهام على أن "الزعماء الدينيين هم الآخرين يواجهون تهديدات في كثير من الأحيان. تركز مجموعة العشرين على إحلال السلام بين الأديان. نعيش في عالم مستقطب ونعاني منه. لذلك، يجب علينا زيادة أنشطتنا في اتجاه تقليل الاستقطاب".

يذكر ان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنشاء منصة أكاديمية لمناقشة الاتجاهات المثيرة التي تستهدف الدول المسلمة والدول ذات الأغلبية المسلمة على الصعيدين الدولي والوطني. يشارك في المؤتمر علماء من 32 دولة وخبراء من المنظمات الدولية وشخصيات دينية وممثلون عن منظمات غير حكومية. ويناقشون مناهج مختلفة في مكافحة الإسلاموفوبيا ومظاهر الإسلاموفوبيا في بعض الدول الأوروبية والإسلاموفوبيا في وسائل الإعلام العالمية.