بدء عودة 20 عائلة اذربيجانية الى ديارهم في قرية تاليش المحررة من الاحتلال

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

تبدأ عودة النازحين الى بيوتهم في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الأرميني. لهذا الغرض تم سحب القرعة لتوزيع البيوت التي أنشئت حديثا في القرية المدمرة في فترة الاحتلال. نتيجة القرعة، تحدد عنوان كل بيت. إن 15 بيتا مكونا من 3 غرف وبيت واحد مكون من غرفتين و4 بيوت مكونة من 4 غرف.

إن العائلات المرشحة للعودة استوطنت حتى الآن في الأماكن السكنية غير الصالحة وفي الظروف الشاقة في باكو وبردعه وتارتار وساموخ وجورانبوي. ستعود العائلات الى بيوتهم في 16 مارس.