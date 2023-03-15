مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات في تركيا
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٠]
باكو، 15 مارس، (اذرتاج)
لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات ضربت ولايتي شانلي أورفة وآديامان جنوب شرق تركيا.
أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان فرق الإطفاء تمكنت من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.
وكانت الفرق انتشلت جثث 4 أشخاص آخرين ليرتفع العدد إلى 10.
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