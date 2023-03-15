مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات في تركيا

باكو، 15 مارس، (اذرتاج)

لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات ضربت ولايتي شانلي أورفة وآديامان جنوب شرق تركيا.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان فرق الإطفاء تمكنت من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.

وكانت الفرق انتشلت جثث 4 أشخاص آخرين ليرتفع العدد إلى 10.