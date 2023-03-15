بمبادرة رئيس أذربيجان.. تحتضن أنقرة قمة "استثنائية" لقادة الدول التركية غدا

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

تستضيف العاصمة التركية أنقرة غدًا، قمة استثنائية لرؤساء دول منظمة الدول التركية تحت عنوان "إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية"، ذلك بمبادرة رئيس أذربيجان إلهام علييف.

يجب الذكر انه كان من المقرر عقد هذا الحدث في مدينة شوشا. لكن الرئيس إلهام علييف تقدم باقتراح عقد القمة في أنقرة دعما للبلد الشقيق الذي تعرض لزلزال مدمر مؤخرا. بموافقة من قادة البلدان الأعضاء، اتخذ قرار بهذا الصدد.

أفادت أذرتاج ان القمة الاستثنائية ستكون منصة بأعلى مستوى لمناقشة مسائل الطوارئ، الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب وجنوبي شرق تركيا. سيتبادل الرؤساء آراءهم حول خلق آليات تعاون وتنسيق متعدد جوانب وثيق، وسيجرون مشاورات حول التحديات الموجودة في المنطقة.