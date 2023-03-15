رئيس أذربيجان يصل الى تركيا للمشاركة في القمة الاستثنائية للدول التركية

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الى تركيا في 15 مارس للمشاركة في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية في انقرة.

أفادت أذرتاج انه قد اصطف في ارض مطار ايسينبوغا المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تقديرا لمقدم رئيس أذربيجان.

وكان في استقباله في ارض المطار كبار المسئولين الرسميين.