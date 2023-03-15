بحث آفاق الشراكة مع أوزبكستان في الطاقة

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع مستشار الرئيس الاوزبكي عليشير سلطانوف.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير جباروف أكد ان رئيسي الدولتين يبديان أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية.

لفت الى وجود فرص واسعة لتوسيع الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل واللوجيستية والزراعة والصيدلية والرقمنة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة وصناعة المكائن وغيرها. قيل ان الطرفين اتخذا خطوات مهمة لتحقيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع الـ11 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين أذربيجان واوزبكستان. لوحظت زيادة في مجال التجارة المتبادلة بنسبة أكثر من 63 في المائة في العام الماضي.

قام الطرفان بمناقشة المبادرات لتوسيع العلاقات التجارية ومشاريع الاستثمارات المشتركة وآفاق الشراكة في مجال الطاقة والتعاون في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.