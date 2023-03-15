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    سياسة


    عسكريون اذربيجانيون يزورون كازاخستان

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:٠٦]

    باكو، 15 مارس، (اذرتاج)

    وفقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي بين جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان لعام 2023، قامت مجموعة من عسكريي وزارة الدفاع بزيارة كازاخستان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا لبرنامج الزيارة، عرضت إحاطة موجزة للوفد حول تنظيم الخدمة العسكرية والشرطة العسكرية والأمن وغيرها من الموضوعات.

    و خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير التعاون الحالي وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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